Granate aus dem 2. Weltkrieg auf Grundstück in Twist entdeckt

Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild)

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Twist. Einen unerwarteten Fund haben Hausbesitzer in Twist am Samstag gemacht. Auf ihrem Grundstück entdeckten sie eine Granate aus dem 2. Weltkrieg. Die Bergung wird erst am Montag erfolgen.

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland-Bentheim bestätigte am Sonntagmorgen Informationen unserer Redaktion, wonach das Relikt des 2. Weltkriegs bei Gartenarbeiten entdeckt wurde. Offensichtlich handelt es sich bei der Fundstätte um