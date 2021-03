Nun wird es teuer für die Anlieger "An der Apotheke" in Twist.

Harry de Winter

Twist. Es ist beschlossene Sache: Die Straße An der Apotheke in Twist wird ausgebaut. Den Großteil der Kosten müssen die Anlieger tragen. Bis zu 80.000 Euro kommen pro Haushalt auf sie zu.

Seit Jahren ist die Straße An der Apotheke in einem sehr schlechten Zustand. Obwohl es diese seit 60 Jahren gibt, fand nie ein Endausbau statt. Schon mehrmals wurde in den vergangenen 20 Jahren darüber diskutiert, diesen Bereich auszubauen