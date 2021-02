Neptune Energy will seine Position als Öl- und Gasförderer im Emsland weiter ausbauen.

Neptune Energy

Twist. Neptune Energy in Deutschland erwirbt weitere Anteile an Erdöl- und Erdgasfeldern in der Grafschaft Bentheim und im Emsland von Wintershall Dea.

Beide Unternehmen unterzeichneten kürzlich eine entsprechende Vereinbarung, wie aus einer Pressemitteilung von Neptune Energy hervorgeht. Das Paket beinhalte Beteiligungen, die rund 1800 Barrel Öläquivalent (boe) an Tagesproduktio