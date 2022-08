An der Fassade der Zappelarena in Twist soll ein riesiges Wandbild entstehen FOTO: Harry de Winter up-down up-down An der Zappelarena in Neuringe In Twist entsteht ein riesiges Wandbild auf 220 Quadratmetern Von Harry de Winter | 04.08.2022, 08:23 Uhr

Ein riesiges Wandbild an der Spielearena in Twist ist gerade in der Entstehung. Sogar Künstler aus Berlin malen mit. Das hat es damit auf sich.