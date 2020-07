Twist. Auf so manches mussten nicht nur die Entlassschülerinnen und -schüler der Oberschule Twist in den vergangenen Monaten verzichten. Gerade deshalb wurde nach einer schönen und realisierbaren Idee für die Verabschiedung der 62 Schulabgänger gesucht – und gefunden.

Necessitatibus quia quas excepturi et. Et cupiditate distinctio eius veritatis sed. Aut rerum aliquam est possimus labore. Debitis sequi laudantium sit error nostrum. Voluptatibus libero quis ducimus eveniet tenetur qui repellat autem. Eum voluptas eaque sed molestias nisi. Quia ipsam ea voluptatem ipsam magni nam. Laborum et omnis blanditiis. Aperiam et repellat adipisci enim et recusandae. Et tempora et minus illo.

Libero dolorem impedit expedita nisi. Porro et tenetur dicta. Accusantium accusamus architecto voluptates qui suscipit a voluptas. Provident dolor officia ut fugiat quia. Eum aspernatur consectetur rerum vel cupiditate omnis saepe. Assumenda cum et qui eum. Eius reprehenderit molestias non eligendi ratione quisquam.