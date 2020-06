Twist. Der Polizeieinsatz auf dem Twist mit tödlicher Schussabgabe eines Beamten auf den 23-jährigen Messerangreifer aus Guinea beschäftigt Viele. Wie verarbeitet ein Polizist so etwas? Wird er psychologisch betreut? Wann darf ein Polizist Gebrauch von der Schusswaffe machen? Auf welche Körperteile darf geschossen werden? Darüber sprechen wir im Interview mit Polizeioberrat Robert Raaz, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim.

