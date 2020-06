Twist. Ein 58-jähriger Rollerfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Twist im Landkreis Emsland am Dienstagmorgen ums Leben gekommen.

Der Mann fuhr gegen 5.15 Uhr im Ortsteil Schöninghsdorf von einer Hofeinfahrt auf die Provinzialstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines weiten Transporters (Pritschenwagen), wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann, doch er starb noch am Unfallort an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Marco Schlösser

Der Roller wurde in zwei Teile gerissen und flog anschließend in einen Graben, wie aus Bildern vom Unfallort hervorgeht. Der Transporter wurde vorne beschädigt.



Marco Schlösser

Der 58-Jährige war nach Angaben der Polizei am Unfallort gerade dabei, Zeitungen zuzustellen, als er offenbar wegen einer Unachtsamkeit den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Transporter übersah. Die Provinzialstraße bleibt wegen einer großen Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis voraussichtlich in den Vormittag hinein in Höhe der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.



(mit dpa)