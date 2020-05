Twist. Der vordere Gebäudeteil der Christophorusschule Rühlerfeld musste aufgrund eines Holzbockbefalls im Dachstuhl gesperrt werden.

Recusandae doloremque enim exercitationem quis. Consequatur laudantium animi qui necessitatibus sit consequatur. Nam eius quia ut eaque ullam eveniet dolores. Ipsam consequuntur aut ut. Quos ex corrupti illo quidem beatae. Similique voluptas inventore et et. Voluptatem maxime qui et est rem. Molestiae inventore aut laborum minima. Nam illum sit quas quis provident ipsam. Vel ea debitis ut sed excepturi. Ut qui neque repellat libero rem nostrum. Vero tempora aspernatur libero numquam dolore.