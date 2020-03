Autos kollidieren: 30 Einsatzkräfte rücken zu Unfall in Twist-Rühlerfeld aus CC-Editor öffnen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war nach dem Unfall im Einsatz. Foto: Herman van Oost

Twist. Bei dem Verkehrsunfall, der sich auf der Landesstraße 47 in Höhe der Einmündung zur Straße An der Werkbahn in Twist-Rühlerfeld ereignete, wurde eine 34-jährige Frau schwer verletzt.