Twist. Im Bereich der Auffahrt zur A 31 in Twist-Rühlerfeld ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 47 zu einem Unfall gekommen. Daher gibt es hier zurzeit Verkehrsbehinderungen.

