Twist. Bei der Sportabzeichen-Verleihung in Twist sind erfolgreiche Sportler geehrt worden; außerdem verzeichnete der Stützpunkt einen Wechsel der Leitung.

Zur Verleihung der Sportabzeichen im Vereinshaus des SV Germania konnte Stützpunktleiterin Beate Reinert den Kreissportbund-Vizepräsidenten Willi Fenslage, das SV-Germania-Vorstandsmitglied Martin Vedder und den Sportabzeichen-Referenten für Emsland-Mitte, Rüdiger Smorra, begrüßen. Reinert freute sich über die zahlreichen Absolventen und dankte dem Abnehmerteam für den großen Einsatz im Laufe der Sportabzeichensaison.

Goldenes Ehrenamtszertifikat mit Brillant

Nach der Begrüßung übernahm Willi Fenslage die Ehrung für eine besonders engagierte Stützpunktleiterin und Prüferin: Beate Reinert ist seit dem 1. Mai 1975, also fast 45 Jahre, als Prüferin und seit 1996, mithin mehr als 23 Jahre, als Stützpunktleiterin tätig. Letztgenanntes Amt übergibt sie nun an Rita Kinast.

Willi Fenslage dankte für ihr unermüdliches Engagement. „Dieser ehrenamtliche Einsatz ist einmalig im Emsland und hat große Anerkennung verdient“, sagte er bei der Übergabe des goldenen Ehrenamtszertifikats mit Brillant an Beate Reinert. Neben dieser besonderen Auszeichnung vom Kreissportbund Emsland erhielt Reinert zudem das Sportabzeichen mit der Zahl „50“.

Neuerungen

Rüdiger Smorra beglückwünschte alle erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler und ermunterte sie, weiterhin an den Sportabzeichen-Wettbewerben teilzunehmen. Mit Blick in die Zukunft erhofft er sich eine Zunahme der Sportabzeichen-Abnahmen in allen Altersklassen sowie junge, engagierte Nachfolger für ihre Posten im Landkreis Emsland. Smorra berichtete zudem von Neuerungen in einigen Leistungsbereichen des Sportabzeichen-Erwerbs und wies unter anderem auf den nächsten Sportivationstag hin, der am 18. Juni 2020 in Meppen stattfindet.