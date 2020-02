Twist. Ein schwerer Raubüberfall ist in der Nacht zum Sonntag in Twist-Neuringe begangen worden. Die Polizei sucht jetzt die noch unbekannten Täter.

Es klingelte gegen 0.30 Uhr an der Tür des Einfamilienhauses an der Bathorner Straße. Als diese vom Anwohner geöffnet wurde, konnte sie zunächst keine Personen entdecken. Erst als der Anwohner die Tür schließen wollte, nahm er die drei Täter war, die ihn dann überfallartig in den Flur stießen.



Danach schlugen die Täter mehrfach mit einem Metallgegenstand, nach ersten Ermittlungen könnte es sich um ein Schusswaffe gehandelt haben, auf den Kopf des Mannes ein, wobei er verletzt wurde. Anschließend sperrten die Täter den Mann in das Gäste-WC ein.

Die zur Tatzeit im Obergeschoß schlafende Anwohnerin wurde durch den Lärm wach und begab sich ins Erdgeschoss. Hier wurde sie unter Vorhalt einer Schusswaffe ebenfalls in das Gäste-WC eingesperrt. Die Frau flüchtete daraufhin umgehend durch das Fenster zu Nachbarn und rief den Notruf. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.