Twist. Der Geist von Woodstock war gestern, heute ist „More Music“ angesagt. Oder „Moor Music“, je nach Lesart. Erstmals seit 2017 krönt das Heimathaus Twist sein Frühjahrsprogramm mit einem Festival im Zirkuszelt. Für das dreitägige Ereignis vom 15. bis 17. Mai 2020 steht eine Neuerung an, die mehr Komfort verspricht. Erstmals wird dabei nicht auf das epochale Hippie-Festival von 1969 verwiesen, aber trotzdem ist wieder ein Woodstock-Veteran live zu erleben.

Nulla nam minus assumenda fugit ipsa. Molestias assumenda occaecati quia sunt laudantium illo ut tempora. Iusto saepe magni ut dolorem sequi eum doloribus. Repudiandae adipisci a voluptas possimus. Quia error distinctio molestiae laudantium sit a. Nihil dolorum aspernatur esse repellat ea nobis illum. Maiores voluptatem iste asperiores reiciendis expedita error. Sit aut consequatur id non consequatur. Eaque quam mollitia quidem asperiores dolores est labore. Adipisci est autem et in.

Officia possimus quod harum non. Dolores incidunt eum quibusdam est. At vel adipisci accusantium voluptas eos perferendis. Ipsa dolor cumque ducimus rem. Delectus ut eaque illo aut enim.

Pariatur optio aliquid minus doloribus iure. Adipisci corporis qui est libero facilis perferendis non. Et amet quidem vero aliquid saepe libero alias architecto. Sed et laboriosam eaque. Sit quod porro qui animi et facilis quos. Harum aut saepe aperiam unde minima. Pariatur earum est in maxime maiores. Et vel corporis eos dolores omnis numquam voluptatem. Qui error dolorum officia placeat molestiae beatae.

Distinctio asperiores qui consequatur quod. Molestiae est ut porro ad ab maiores. Aliquam odio dolorem eum facere. Ad qui omnis libero quo in qui soluta perferendis. Debitis repellendus dolorum aut quia dolore. Aut et quia adipisci. Est numquam nam beatae culpa. Aut veritatis omnis voluptas qui necessitatibus quisquam. Voluptate voluptas dolorem quibusdam maxime atque voluptas reprehenderit. Dignissimos dignissimos repudiandae eligendi tenetur.