Twist. „Grenzenlos Moor“ nennt sich das 2018 realisierte europäische Interreg-Programm. Im Sinne des Mottos machten sich Mitglieder und Gäste des Heimatvereins Twist Ende Dezember auf zur traditionellen grenzüberschreitenden „Wanderung zwischen den Jahren“. Bei prächtigem Sonnenschein erlebten die Teilnehmer eine streckenweise begeisternde Landschaft im südlichen Bourtanger Moor.

