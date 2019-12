Twist. „Wind bewegt“ nicht nur die Rotorblätter von Windanlagen sondern zugleich auch die Gemüter. Um auf die brennenden Fragen rund um das Thema „Windenergie“ Antworten zu geben, hat das Erdöl-Erdgas-Museum passend zum Weihnachtsmarkt in der ersten Etage eine Ausstellung eröffnet, die mit zahlreichen Stellwänden veranschaulicht, was es mit der Windkraft auf sich hat.

Reprehenderit harum nesciunt sunt recusandae. Rerum et sunt explicabo facere eaque. Voluptate et odio laudantium ut eum optio eligendi. Magnam nobis illum quia cum. Doloribus corrupti nobis beatae ullam. Debitis facere provident recusandae voluptatum nihil. Molestiae necessitatibus rerum ut minima quis nostrum neque. Et error voluptatibus nesciunt sed natus nesciunt facilis. Qui dolores in dignissimos dicta aliquam.