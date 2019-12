Twist. Wie verhält man sich richtig, wenn man Einbrecher im Haus bemerkt? Ein Hausbewohner in Twist zeigt, wie es geht.

Zwei bislang unbekannte Täter sind laut Polizeimeldung am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in eine Garage an der Straße Am Park in Twist eingedrungen. Der Eigentümer des Hauses wurde auf die beiden Einbrecher aufmerksam und schaltete in der Küche des Hauses zunächst das Licht ein.

Die beiden unbekannten Männer ergriffen daraufhin umgehend die Flucht, als sie merkten, dass jemand im Haus sie bemerkt hatte. Beute machten sie laut Polizei keine. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.