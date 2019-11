Twist. Freunde der leisen irischen Folkmusik sind am Freitagabend im gut besuchten Heimathaus Twist voll auf ihre Kosten gekommen.

Zu Gast waren Seán Keane (Gesang, Whistles, Flutes, Blues Harp), Fergus Feely (Mandocello, Gesang) und Shane McGowan (Gitarre, Gesang). Seán Keane der freute sich sichtlich „wieder hier in Twist, in diesem schönen Haus spielen zu können“.

Das Markenzeichen von Seán ist die außergewöhnliche Stimme, die auch oft als „The Voice of Ireland“ bezeichnet wird. Etwas belegt, aber im „typischen irish Tembre“, befand ein Genrekenner im Publikum, das es sich im bestuhlten Heimathaus gemütlich gemacht hatte. Die meisten Zuhörer wussten was sie erwartete: Völlig unaufgeregte Folkmusik der ruhigen Gangart. Denn irische Folk-Musik muss nicht zwangsläufig mit Fiddle, Bodhrán und Pipes & Co daher kommen, das beweist seit Jahren Seán Keane wie kaum ein anderer seiner Folkkollegen von der grünen Insel. Die drei Musiker kommen ohne diese Instrumente bestens aus und bringen gleichwohl die Seele irischer Folkmusik authentisch rüber.

Kein Wunder also, dass Seán Keane aus der Region Galway aktuell als einer der populärsten Sänger in der irischen Folk-Szene gilt. In Twist spielte er - ganz ohne Setlist - traditionelle Irish-Folk-Songs und neue Songs aus eigener Feder. Die neueren Weisen überraschten immer mal wieder mit einem Hauch Country-, Blues- und Pop. Dabei standen die ruhigen Balladen, die perfekt für Keanes Stimme sind, immer im Vordergrund. Seán verbreite einen ganz natürlichen Charme und kam mit symphytischer Bühnenpräsenz gut an beim aufmerksam lauschendem Publikum. Aber es gab auch hin und wieder quirlige Jigs und Reels aufs Ohr, und die Anmoderation - mit typisch irischem Humor - sorgte für eine fröhliche Stimmung in der Blues-Metropole des Emslandes. Alle drei Musiker überzeugten natürlich als virtuose Instrumentalisten. Atmosphärisch immer wieder der Gesamtklang, gestrickt durch die Low-Whistle im Zusammenspiel mit dem lieblichen Saitenklang des Mandocellos, einer Art Waldzither, und der akustischen Folkgitarre.

Fergus Feely und Shane McGowan glänzten dabei mit virtuosen Soloeinlagen und unterstützten Seán harmonisch bei den mehrstimmigen Gesangarrangements. Gänsehautfeeling gab es bei den Coverversionen, wie Stings „Fields Of Gold“ oder dem sehnsuchtsvoll arrangierten 150 Jahre alten Folksong „Oh Shannon Doe“. Langanhaltender Applaus belohnte das unaufgeregte Irish-Folk-Trio, das dem Auditorium einen entspannten Folkmusic-Abend schenkte.