Twist. Gleich zwei Einbruchsversuche haben sich am vergangenen Freitag, 15. November, in Twist ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut einer Polizeimitteilung vom Dienstag überraschte eine Hauseigentümerin am späten Freitagnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr einen unbekannten Einbrecher auf dem Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße Alt-Rühlertwist. Als der Mann entdeckt wurde, versteckte er sich in einem Hauseingang und flüchtete anschließend unerkannt. Diebesgut erlangte er nicht.

Einen weiteren Vorfall gab es gegen 17.50 Uhr in der Straße Am Kanal. Auch dort wurde ein Mann beim Versuch beobachtet, eine Haustür zu öffnen. Nachdem er vom Wohnungseigentümer überrascht worden war, konnte er flüchten. Der Unbekannte trug eine dunkle Jogginghose und weiße Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.