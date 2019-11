Twist. Ein Dieb ist bei seiner Beutetour auf dem Twist von einem Anwohner beim Verlassen des Hauses bemerkt worden. Der Unbekannte entwendete einen Tablet-PC.

Die Tat hat sich bereits am 1. November um 16.30 Uhr ereignet, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Täter betrat das Wohnhaus an der Straße Am Kanal durch eine nicht verschlossene Eingangstür. Aus einem Zimmer entwendete er einen Tablet-PC. Beim Verlassen des Hauses wurde er jedoch von einem Bewohner bemerkt, der den Unbekannten als jungen Mann mit dunklen Haaren und einer Größe von rund 1,75 Metern beschreibt. Bekleidet war die Person mit einer hellen Jeans, schwarzen Schuhen und einer weißen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.