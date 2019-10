Twist. alltours Reisecenter Twist gehört zu den 21 Besten in Deutschland. Dafür gab es jetzt vom Reiseveranstalter die Champions Trophy.

Jedes Jahr ermittelt die Reisecenter alltours GmbH mit der Champions Trophy die Besten der Besten ihrer Reisebüros. Zu den Gewinnern des Wettbewerbs 2019 zählt das alltours Reisecenter Tholen aus Twist, das insbesondere durch Service, individuelle Beratung, und Know-how überzeugt.



„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Neben der Anerkennung bedanke ich mich vor allem auch bei unseren Kunden für ihr Vertrauen und bei meinen engagierten Mitarbeitern“, sagt Monika Tholen Inhaberin des alltours Reisecenters Twist, das seit über 19 Jahren mit viel Leidenschaft und Erfahrung Reiseträume wahr werden lässt.

Als Belohnung für ihre Leistungen ging es für Tholen auf eine viertägige Reise auf die Azoren, zu der die Reisebürokette alltours Reisecenter in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Olimar alle 21 Gewinner der Champions Trophy eingeladen hatten. Ein volles und abwechslungsreiches Programm erwartete die Teilnehmer vom 10. bis 13. Oktober auf Sao Miguel, der Hauptinsel der Azoren. Die Inselgruppe im Atlantik gehört zu Portugal und ist sicherlich allen ein Begriff, wenn es um unser Wetter geht. Aber was die meisten nicht vermuten: Sao Miguel ist die einzige Region Europas, in der Tee angebaut wird.

An touristischen Attraktionen fehlt es der Insel nicht. „Sao Miguel ist wunderbar Grün. Kleine Dörfer, besonderer Käse und wunderschöne Küsten. Beeindruckend aber ist der Vulkankessel von kilometerweitem Ausmaß, in dem sich die größten Seen der Azoren befinden. Auch kann ich mir die Azoren für naturliebende Kunden, als Urlaubsziel sehr gut vorstellen“, kommt Tholen regelrecht ins Schwärmen.