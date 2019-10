Twist. Einmal im Jahr treffen sich die Alters- und Ehrenabteilungen des Feuerwehrverbandes Altkreis Meppen. In diesem Jahr war es die Feuerwehr Twist, die dieses Treffen ausgetragen hat.

Der Bürgermeister der Gemeinde Twist, Ernst Schmitz stellte die Tätigkeiten der beiden Feuerwehren der Gemeinde, Twist und Schöninghsdorf, in seiner Ansprache in den Mittelpunkt. Im Schnitt sind es circa 130 Einsätze im Jahr, die hier abgearbeitet werden. Beide Feuerwehren verfügen über eine Jugendfeuerwehr und über einen Förderverein.

Passive Mitglieder helfen im Hintergrund der Einsätze

Der Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff ließ noch einmal die Einsätze im Jahr 2018 auf der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition und bei der Advanced Nuclear Fuels GmbH in Lingen Revue passieren. Auch wenn die aktiven Einsatzkräfte vor Ort ihrer Tätigkeit nachgegangen sind, waren es oftmals die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen der einzelnen Feuerwehren, die im Hintergrund zum Beispiel um die Versorgung kümmerten.

Das neue Niedersächsische Brandschutzgesetz hat das Höchstalter der Feuerwehrkräfte auf 67 Jahre angehoben. Ein Umstand, der in den nächsten Jahren eventuell nicht mehr so viele in den Feuerwehrruhestand schicken wird. Positiv konnte Dyckhoff die Mitgliedergewinnung hervorheben. Haben viele Landkreise ein Mitglieder-Minus von circa 24 Prozent zu verzeichnen, nimmt die Zahl der Feuerwehrleute im Emsland zu. Gerade dieses baut noch auf die Maßnahmen auf, die die jetzigen Feuerwehrsenioren in ihren aktiven Zeiten anpackten. Dafür sprach der Kreisbrandmeister seinen Dank aus.

Gerätehaus für Schöninghsdorf

Während das neue Feuerwehrhaus in Twist bereits 2014 in den Dienst gestellt wurde, ist ein neues Gerätehaus für Schöninghsdorf in der akuten Planungsphase. Hier soll dann auch der GW-Mess der CBRN-Abwehr des Landkreises Emsland stationiert werden, welche die Aufgaben des ehemaligen ABC-Messzuges des DRK aus Bawinkel übernommen haben. CBRN steht als Abkürzung für „Chemisch – Biologisch – Radiologisch – Nuklear“.

Der Brandabschnittsleiter Mitte, Wolfgang Veltrup, stellte sich als „der Neue“ dar. Er hatte im Mai die Dienstgeschäfte als Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Altkreis Meppen von Josef Cordes übernommen. Veltrup freute sich über die zahlreich erschienen Kameraden und Kameradinnen. Er dankte auch den vielen fleißigen Händen, die den Nachmittag möglich gemacht hatten, symbolisch mit einer Rose. Die Aula der Schule am See konnte den 180 Gästen den nötigen Platz bieten. Dirk Hohensee, der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Twist, freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt sind.