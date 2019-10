Beim Herbstprojekt in der Christophorusschule Twist drehte sich alles um den Apfel. Foto: Christophorusschule

Twist. Jedes Jahr in der Woche vor den Herbstferien findet an der Christophorusschule das traditionelle Herbstprojekt zu Themen unterschiedlicher gesunder Nahrungsmittel statt. Unter dem Motto: „Der Apfel in unserem Garten“ wurde in den Klassen in vielfältiger Weise das Projekt in Angriff genommen.