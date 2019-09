Twist. Langes Wort, große Ehre – Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekam gestern Dr. Vera Jaron verliehen. In einer kleinen Feierstunde im Heimathaus Twist erhielt die Ärztin am Dienstagnachmittag diese hohe Auszeichnung vor geladenen Gästen aus den Händen von Landrat Reinhard Winter.

Mit den Worten „Jeder im Raum hier gönnt es Ihnen von Herzen“ schloss Winter seine lange Laudatio auf die Geehrte. Kurz konnte die Lobrede auf Jaron auch gar nicht sein, weil ihr Einsatz und Engagement im Sport und für Menschen mit Behinderungen in der Region unvergleichlich ist. Dabei ging der scheidende Landrat in seiner Rede über 30 Jahre zurück und erinnerte an die Gründung der Therapeutischen Reitgruppe für Menschen mit Behinderungen in den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland im Jahr 1988. „Dank Ihnen können 40 Personen, darunter Menschen mit Down-Syndrom und spastischen Erkrankungen, regelmäßig in der dieser Gruppe aktiv sein“, sagte Winter.



Reha- und Herzsport

Die Gründung des Rehabilitationssportvereins „Sport Pro Vita“ in Twist nannte der Landrat als weiteren Meilenstein in der Biographie der neuen Verdienstkreuzträgerin. Weiterhin ist Jaron seit 2002 als Übungsleiterin verschiedener Herzsportgruppen aktiv. Seit 2006 ist die Geehrte als Vizepräsidentin für den Rehabilitationssport im Behindertensportverband Niedersachsen engagiert. Damit nicht genug. Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die Ärztin für den Evangelischen Krankenhausverein im „Haus Soteria“ für Schädel-Hirngeschädigte ein und ist zusätzlich noch ehrenamtlich im Vorstand der Hospizhilfe Twist tätig.

Das alles fasste Winter mit den Worten zusammen: „Bei all Ihrem Tun ging es Ihnen stets um die Sache, nicht um Ihren Rang und Namen.“ Vorgeschlagen für die in der Bevölkerung besser als „Bundesverdienstkreuz“ bekannte Auszeichnung wurde Jaron von Twists Bürgermeister Ernst Schmitz. „Der Landkreis ist dieser Anregung ohne zu zögern gerne nachgekommen“, sagte der noch amtierende Landrat.

Dann ging Twists Bürgermeister in einer kurzen Ansprache auf das Wirken von Jaron ein. „Wir sind stolz darauf, so eine engagierte Ärztin in unseren Reihen zu haben“, gab Ernst Schmitz von sich und ergänzte: „Wir haben unsere öffentlichen Einrichtungen gerne für Ihre Arbeit zur Verfügung gestellt.“



„Helfen macht auch den Helfer reich"

Die Schlussworte blieben der Verdienstkreuzträgerin vorbehalten. Diese gingen fast schon ein wenig ins Philosophische. „Wer sich freiwillig engagiert, darf nie einen Dank für das eigene Handeln erwarten, sondern immer von davon überzeugt sein, das Richtige zu tun“, nannte Jaron ihre Beweggründe. Und weiter: „Helfen macht auch den Helfer reich. Das strahlende Lachen eines Kindes auf einem Pferd nach einer gelungenen Therapie zum Beispiel ist für mich das, warum es sich lohnt, sich zu engagieren.“