Twist. Peters Maschinenbau aus Twist hat rund 400.000 Euro in eine neue, automatische Abkantpresse der Marke LVD investiert. Diese soll Produktivität im Unternehmen steigern und den Arbeitsalltag der Mitarbeiter erleichtern.

„Die neue Maschine erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit, da die Abkantpresse sich automatisch mit den benötigten Werkzeugen bestückt“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Günter Peters. Schweres Heben gehöre nun der Vergangenheit an. „Wir investieren nicht nur in neue Maschinen, damit wir die Produktivität erhöhen und Rüstzeiten minimieren, sondern auch, um den Mitarbeitern ihre Arbeit zu erleichtern“, so Peters weiter. „Gerade in Zeiten des erhöhten Fachkräftebedarfs sind gute Arbeitsbedingungen in der Produktion oft das ausschlaggebende Kriterium“, weiß auch der kaufmännische Leiter des Unternehmens, Jörn Reimink.

Weniger körperliche Arbeit

Das Werkzeugsystem der neuen Abkantpresse bestückt automatisch vor jedem Auftrag die Werkzeuge.„Gerade bei Werkzeuggewichten bis zu 50 Kilogramm ist die vollautomatische Bestückung nun einfach und der Bediener braucht keine körperliche Kraft mehr aufzuwenden“, so Reimink weiter. Dieser Aspekt sei aber nicht der einzige Pluspunkt bei der Investition. „Die Biegeparameter werden automatisch durch die „intelligente“ Datenbank kontrolliert“, so Peters. So würden die Winkelmaße nach dem Biegeprozess automatisch überprüft und der Ausschuss werde dadurch verringert.

Auch in Zukunft will das Unternehmen in der Produktion die Arbeitsplätze ergonomischer gestalten. „Das ist ein ganz klares Investitionskriterium“, sagt Peters. Dadurch werde sich auch das Image bei den metallverarbeitenden Berufen verbessern, ist Peters überzeugt,