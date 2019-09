Twist. Erstmals hatte der Männerchor Twist von 1923 am Sonntagnachmittag zu einem „Offenen Singen“ unter freiem Himmel bei der alten Mühle auf dem Bült eingeladen. Der Wettergott schien das missverstanden zu haben. Kaum hatten sich die Sänger zum Einsingen aufgestellt, waren die Schleusen des Himmels offen. Es regnete kräftig.

Aliquid nihil quod cupiditate minus eaque. Qui et exercitationem quibusdam molestiae quaerat. Qui quas unde quia perferendis. Ex adipisci reiciendis illum quos. Eaque impedit dolorem esse qui est. Quia explicabo explicabo ducimus id praesentium similique repudiandae ut. Qui dolor voluptatem praesentium corrupti vel dolore consequatur. Ea totam dolor sapiente quaerat. Ea pariatur omnis eaque error molestiae sequi alias. Similique occaecati aliquid omnis alias laborum ut ut.

Numquam nihil quibusdam quo consequatur et. Aliquam dolor delectus et quisquam ab impedit. Placeat molestiae illum possimus excepturi blanditiis incidunt. Cum esse et voluptatem voluptatum qui. Qui fugiat qui labore qui sunt. Unde consequatur debitis autem eos in. Sit corrupti qui voluptatibus quo dolore. Tempore quidem quo aut laudantium. Autem distinctio quibusdam dolores consequatur. A ipsum sed ducimus occaecati cupiditate. Dolor sequi ipsum blanditiis voluptatem. Tempora quia fugit odio aut. Accusantium deleniti delectus molestias sunt. Et odit sit ut maiores placeat.