Twist. Acht Tage in der Natur verbringen, ohne Strom und feste Gebäude. Das ist Zeltlager und bewusstes Prinzip des Naturzeltlagers Hullersen, das die Twister Nazarethgemeinde seit 2003 für Kinder und Jugendliche in der Nähe des Sollings in Südniedersachsen anbietet.

„Ohne von den sozialen Medien getrieben zu werden, einmal der Phantasie in der Natur freien Lauf lassen beim Klettern, Kanufahren auf der Ilme oder Bauen mit Holz und anderen Naturmaterialien. Das ist unser Konzept“, erläutert Ulrich Hirndorf, der als Lagerpastor das Camp begleitet hat. Vier Gemeinden planen jedes Jahr gemeinsam das Naturzeltlager für ca 130 Personen. Aus den Ideen der Kinder und Jugendteamer sind inzwischen ein Wasserrrad für den Wellnessbereich, eine Sauna und eine beheizbare Riesenbadewanne entstanden.

Ein Sponsor liefert jedes Jahr große Mengen an Holz, aus dem Tische, Bänke oder Spielzeugboote gebaut werden. „Na klar haut sich da auch mal wer tüchtig auf den Saumen, aber nach acht Tagen können die Meisten richtig gut mit Säge und Hammer umgehen“, so Jörg Westphal, der als Teamleiter die Twister Jugendteamer begleitet hatte.

Nistkastenbauwettbewerb

Neben Lagerfeuer, Lagerolympiade, großer Wasserschlacht, Nachtwanderung und Floßtouren auf der urwüchsigen Ilme stand in diesem Jahr ein auf dem Programm. „Wenn der Mensch immer wieder in die Natur eingreift und das natürliche Gleichgewicht gefährdet, müssen wir lernen sensibel damit umzugehen und der Natur auch wieder etwas zurückgeben. Deshalb habe ich mit den Kindern Nistkästen gebaut und wir haben uns einen Vormittag lang mit dem Leben von Blau- und Kohlmeisen beschäftigt.

Dass eine Blaumeise 800 Blattläuse am Tag frisst und die Jungen im Nistkasten mit über 7000 Raupen füttern, hat die Kinder zum Staunen gebracht, so Hirndorf. Er hofft, dass die 25 entstandenen Nistkästen in den Gärten der Kinder im kommenden Frühjahr gut angenommen werden und die Kinder interessante Beobachtungen machen können.

Aufregung für Logistikleiter Matthias Plaggemeyer brachte in diesem Jahr der Besuch des Gesundheitsamts mit sich, das sich vom ordnungsgemäßen Zustand von Zeltküche und Sanitäreinrichtungen überzeugen wollte: „Auf einmal stand sie da, aber die Damehatte nichts zu bemängeln und zeigte sich beeindruckt davon, wie jeden Tag frische Lebensmittel zu schmackhaften Speisen für 130 Personen zubereitet werden. Auch die Waschabteilung, die von der Feuerwehr alle drei Tage mit mehreren Tausend Liter Frischwasser aufgefüllt wird, wurde abgenommen. Genau wie die 11 Dixis, für die ein Diximinister des Lagers zuständig ist und diese mehrmals täglich kontrolliert.“

Anzeige Anzeige

Hirndorf, der seit 1994 schon als Theologistudent und später mit unterschiedlichen Gemeinden das Naturzeltlager begleitete, ist zuversichtlich, was angesichts der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte grade die Zukunft des Zeltlagers angeht: “Natürlich wird es immer die all inclusive Liebhaberfamilien geben, die angesichts von Dixis die Nase rümpfen und lieber in den Flieger steigen. Unsere Zielgruppe sind die, die sich auf etwas anderes einlassen können, da stehen wir als Kirche auch in besonderer Verantwortung, wenn wir von Schöpfungsbewahrung reden. Den Kindern zeigen, was notwendig zum Leben ist, die Augen öffnen für als selbstverständlich hingenommenen Luxus und Ideen anregen, wie Mensch und Natur einvernehmlich miteinander auf diesem Planeten leben können. Das ist für unser Leitungsteam genauso wichtig, wie das christliche Miteinander im Lager, der Abendsegen am Lagerfeuer oder der große Lagergottesdienst, zu dem wie selbstverständlich die Bürgermeisterin und etliche Dorfbewohner aus dem nahen Hullersen zu uns auf die Flusshalbinsel kommen. Hullersen ist inzwischen wie eine große Gemeinde auf Zeit.“

Im nächsten Jahr wird das Hullersen Naturzeltlager vom 26. Juli bis 2.August stattfinden.