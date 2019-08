Twist/Wacken. Auf dem Wacken, dem größten Heavy Metal-Festival der Welt, haben Auszubildende der Firma Wavin aus Twist ihre Zelte aufgeschlagen. Doch nur zum Feiern sind sie nicht da, sondern als fleißige Helfer und als als Markenbotschafter für die Firma.

Bei knapp 40 Grad auf freiem Acker haben die Auszubildenden geschwitzt und malocht, um zeitgerecht zum Festivalbeginn Ihre Projekte fertiggestellt zu haben, sagt Christian Kemper, Marketingleiter bei Wavin. Und final habe es sich jeder Schweißtropfen gelohnt, denn die Wacken-Besucher seien schlichtweg begeistert von der Kreativität der Wavin-Nachwuchskräfte. Seien es die Schacht-Duschen, die nach dem Festival als überragende Leistung direkt in Wacken eingelagert wird, das Beer-Pong Spiel im XXL-Format oder die Wavin AS-Orgel für ein tolles Selfie.

Projekte der Azubis

Rückblick: Im September 2018 wurden alle 42 gewerblichen und kaufmännischen Wavin-Auszubildenden aus den Standorten Twist und Westeregeln zusammengebracht, um an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten – als Wavin-Markenbotschafter beim Wacken-Festival. Sie hatten die Aufgabe bekommen, die Produkte der Firma mit dem Festival zu kombinieren, um diese bekannter zu machen. So brachten die Mitarbeiter aus der Produktion ihre Expertise in die Entwicklung und den Bau ein, junge Marketing-Kollegen waren für die Vermarktung verantwortlich.

Nachwuchskräfte gewinnen

"Ich finde, das Projekt ist eine coole Abwechslung vom Ausbildungsalltag. Wir haben eigenständig gearbeitet und bei dem Projekt auch viele Auszubildende aus anderen Bereichen kennengelernt, dies hat den Teamgeist untereinander gesteigert", sagt eine der Auszubildenden. Und auch Wavin verspricht sich von dem Projekt Jugendliche für eine Ausbildung im Betrieb zu gewinnen. Dies sei ein wichtiges Ziel der Personalabteilung, um auch langfristiger zu planen und gut ausgebildete junge Kollegen/innen für Führungsaufgaben zu entwickeln, erklärt Kemper.