Twist. Dem Engagement vieler engagierter Anwohner ist zu verdanken: In Twist-Rühlerfeld sind ausreichend viele Verträge geschlossen. Die Mindest-Quote von 40 Prozent ist seit dem Wochenende erreicht. Je nach Wetter kann dort bereits zum Ende dieses Jahres der Tiefbau beginnen.

Gemeinsam mit allen, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben, freut sich Johannes Geers und sagt: „innogy nimmt nun in Twist die Umsetzung des Leitungsausbaus in Angriff“. Je nach Wetter könne dort bereits zum Ende dieses Jahres der Tiefbau beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierten Hauseigentümern bietet innogy dort noch bis Ende September dieses Jahres die Möglichkeit, sich einen kostenfreien Hausanschluss zu sichern. Nach Ablauf dieser Frist wird der Hausanschluss in Rechnung gestellt.

Das Angebot für Glasfaser bis ins Haus richtet sich aktuell an rund 1000 Adressen in Twist-Rühlerfeld und Haren-Rütenbrock. „Wichtig ist: Nur wenn genug Interessenten eine Vereinbarung mit uns schließen, wird gebaut“, erklärt Johannes Geers, Kommunalbetreuer der Firma innogy. Der Glasfaserausbau kann nur umgesetzt werden, wenn sich mindestens 40 Prozent der betroffenen Adressen dafür entscheiden, innogy-Kunde zu werden.

In Haren fehlen noch Anschlusswillige

In Haren-Rütenbrock sieht es derzeit noch anders aus. Dort kann der mit diesem Projekt anvisierte Glasfaserausbau bis ins Haus noch nicht begonnen werden. Hier fehlen noch einige Anschlusswillige als Voraussetzung für einen Baustart. Interessierte aus Twist und Haren erhalten unter Telefon 05902/5021208 einen Überblick über die Angebote.



Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet ist in aller Munde. Während öffentliche Förderung dort greift, wo Haushalte keine 30 Megabits pro Sekunde haben, kümmert sich innogy in Twist und Haren um die Umsetzung eines Glasfaser-Breitband-Projektes ohne öffentliche Förderung. Dann ist auch dort surfen mit bis zu 300 Megabits pro Sekunde möglich.