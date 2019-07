Twist. Nach engagiertem Einsatz sind 24 niedersächsische Schulen im Rahmen des Projekts „Schule auf EssKurs“ in Hannover ausgezeichnet worden. In knapp neun Monaten ist es den Schulen gelungen, ihre Schulverpflegung zu verbessern. Darunter ist auch die Oberschule Twist, die bereits ihren vierten Stern erhalten hat.

Durch die wachsende Zahl der Ganztagsschulen wächst auch die Bedeutung der Schulverpflegung. Die Teilnahme an „Schule auf EssKurs“ bietet niedersächsischen Schulen die Möglichkeit, ihre Mittags- und Zwischenverpflegung mit fachlicher Unterstützung der Verbraucherzentrale zu verbessern. „Die beteiligten Schulen haben sie genutzt, sind mit ganz individuellen Konzepten angetreten und haben sich sehr kreativ für ihre Ess-und Trinksituationen eingesetzt“, erklärte Kathrin Bratschke, Ernährungsreferentin der Ver-braucherzentrale.

Ihre Erfolge wurden in diesem Jahr mit der Verleihung von insgesamt 24 Sternen honoriert. Die Prämierung wurde von einem bunten Rahmenprogramm zum Thema „Getränke“ begleitet - als Zeichen für deren Nutzen im Schulalltag. Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Niedersachsen, stellte sich einem kleinen Getränke-Quiz mit Vertretern der Schulen.



Oberschule Twist bekommt den vierten Stern

Zu den ausgezeichneten Schulen zählte die Oberschule Twist als eine von fünf Schulen, die schon seit vielen Jahren ihre Mensa betreibt und deshalb bereits den vierten Stern überreicht bekam. Neben ihr erhielten sieben Schulen ihren ersten, sechs Schulen ihren zweiten und drei Schulen ihren dritten Stern. Drei Schulen freuten sich über ihre fünfte Sterne-Urkunde.

Den Umweltgedanken im Sinn – so gelang es der langjährigen Leitung der Planungsgruppe "Gesund leben lernen", Hauswirtschafts- und Biologielehrerin Marion Piel auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen und zu handeln. Schüler, Eltern und Lehrer entwickelten mit ihr gemeinsam weitere nachhaltige Veränderungen im Schulalltag. Getränke werden nun in Mensa und Kiosk im Pfandsystem und in umweltfreundlichen Verpackungen ausgegeben. Damit soll das Bewusstsein zur Mülltrennung und -vermeidung bei den Schülerinnen und Schülern gestärkt werden. Weiter wurde der Schulgarten erweitert, und es finden sich nun unterschiedliche Früchte in Desserts und Smoothies wieder. Die Anpflanzung verschiedener Beerensträucher macht es möglich.

Schülerbefragung bestätigt Erfolg der Planungsgruppe

Annette Liebner von der Verbraucherzentrale Niedersachsen gratulierte der Schule zum vierten Stern für das kreative und erfolgreiche Planungsteam, das ebenfalls durch die positiven Antworten der Schüler-Befragung bestätigt wurde. „Schule auf EssKurs“ startet nach den Sommerferien in die 13. Runde.