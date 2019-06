Geeste. In der ökumenischen Autobahnkapelle "Jesus, Brot des Lebens" an der A 31 zwischen Emden und Bottrop, an der Raststätte "Heseper Moor" fand wieder der traditionelle ökumenische Gottesdienst mit Reisesegen statt.

Die beiden die Kapelle betreuenden Geistlichen Pfarrer Thorsten Jacobs (evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Dalum und Twist) und Pfarrer Jürgen Altmeppen (katholische Pfarreiengemeinschaft Geeste) hatten zusammen mit dem Vorsitzenden des Fördervereins der Autobahnkapelle, Hans-Josef Leinweber, in diesem Jahr den ehemaligen Emslanddechanten, Monsignore Domkapitular Reinhard Molitor, gleichzeitig Ökumenebeauftragter des Bistums Osnabrück, als Gastprediger eingeladen.



Vorstandsvorsitzender Hans-Josef Leinweber und Pfarrer Jürgen Altmeppen begrüßten den ehemaligen Emslanddechanten und die weit über zweihundert Gottesdienstbesucher, die sich trotz der Hitze und strahlenden Sonnenscheins aufgemacht hatten, und in der etwa sechzig Personen Platz bietenden Autobahnkapelle und überwiegend davor Platz fanden. „Ca. 60.000 Besucher finden jährlich den Weg in die kleine Kapelle im Herzen des Emslands. Autobahnkapellen sind „Raststätten für die Seele“, so sein Kollege Pfarrer Jacobs. Molitor weihte im Jahre 2000 die Kapelle mit ein.

In seiner Predigt resümierte Domkapitular Molitor zunächst die Entstehungsgeschichte zum Bau der ökumenischen Autobahnkapelle, die letztlich zur Idee führte, die Kapelle in Form eines emsländischen Backhauses zu errichten. Dann bezog er sich auf die von Gottesdiensthelferin Meike Jacobs vorgetragene Lesung von Jona und dem Walfisch. „Menschen brechen auf und sind unterwegs mit all ihren Träumen und Lebensplänen, damals wie heute.“ Manchmal laufen Menschen auch aus ganz unterschiedlichen Gründen vo Gott davon. Aber, so zeige es die Erzählung von Jona, es gelinge nicht, Gott los zu werden. „Du wirst Gott nicht los! Er ist bei dir über alle Höhen und Tiefen des Lebens hinweg und wirkt in deinem Leben – beim Bild des Jona war es der rettende Wal“, so der Domkapitular weiter.

Der Reisesegen ist in den Autobahnkapellen von besonderer Bedeutung und spielt in der christlichen Tradition eine große Rolle. Die drei Liturgen spendeten ihn zum Abschluss des Gottesdienstes gemeinsam.

Pfarrer Thorsten Jacobs fand dankende Worte für die große Beteiligung und ökumenische Mitgestaltung des Gottesdienstes durch Organistin Sonja Cantzen, den katholischen Kirchenchor der St. Nikolausgemeinde in Groß Hesepe unter Leitung von Kathrin Peters und an seine Frau Meike Jacobs, die als Gottesdiensthelferin den feierlichen Gottesdienst mitgestaltete. Er danke dem ihm seit vielen Jahren freundschaftlich verbundenen Domkapitular und lud ihn ein, erneut als Gastprediger in der Region tätig zu sein. Im Namen des Heimatvereins Geeste und des Fördervereins der Autobahnkapelle, in dessen Verantwortung die sich selbst tragende Kapelle liegt, lud der Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Josef Leinweber, die ökumenische Gemeinde in einem neben der Kapelle aufgebauten Zelt zu einem Kaffeetrinken ein.