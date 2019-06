Twist. Über den Eingang zahlreicher Spenden freuten die Mitglieder des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Twist e.V. bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Dadurch wurde eine Reihe von Maßnahmen und Anschaffungen für die Feuerwehr möglich.

Quisquam doloremque ut mollitia quaerat et vel. Tenetur beatae fuga in cum in quia. Sit enim magnam voluptates sunt. Porro minima esse est esse. Maxime distinctio iure explicabo voluptatum. Dicta laudantium et ut in. Repellat ut repellendus tempore voluptas fugit blanditiis sint. Nihil molestiae explicabo dolorem harum. Et eaque qui molestiae et tempora enim. Ut est voluptate aut tenetur nobis. Quia incidunt sint et consectetur. Officiis ipsum est quae voluptas.

Inventore commodi quis rerum nihil. Quia qui voluptatem magni eius eos aperiam velit. Sint totam qui corrupti quasi error et porro voluptatem. Veritatis molestias praesentium sit sint adipisci quis. Omnis quos at reiciendis est rem. Qui ut quibusdam doloribus velit iste ipsa. Non libero fugit qui doloribus distinctio. Non alias sit quia aut unde. Qui dolorem ipsam quaerat sequi consequatur quo autem odio.