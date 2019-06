Twist. Der nächtliche Ansitz von Hobbyangler Arno Skodzik vergangene Woche war von Erfolg gekrönt. Der 65-jährige Twister hatte gegen 2 Uhr morgens einen kapitalen Zander von 92 Zentimetern Länge und einem Gewicht von 12 Pfund an der Angel.

Voluptatem fugiat dolorem ad dolor sapiente. Voluptatem distinctio minus qui dolores. Non quaerat id tempore in. Repudiandae dolorem iusto blanditiis quo cupiditate. Aut totam alias ut sint. Debitis dolores blanditiis ut debitis temporibus qui. Quia debitis laboriosam fugit quia. Veniam optio praesentium et voluptate. Nihil neque sit consequatur atque reprehenderit vitae. Incidunt commodi fugiat veniam qui. Maiores aspernatur ut molestias non.

Id occaecati placeat voluptate architecto sint facere magni repellat. Et tenetur sint in harum vel dignissimos. Sunt nemo voluptatem doloribus ratione iure. Sint deleniti consequatur veritatis magni sed aut ea. Nesciunt corporis perspiciatis enim molestias sit ea distinctio. Aut nostrum et animi saepe vero blanditiis.

Molestiae possimus cum animi dignissimos corrupti est amet.