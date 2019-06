Twist. Im Rahmen einer Mitarbeiterfeier haben Kirchenvorsteher Volker Brümmel und Ortspastor Thorsten Jacobs von der Ev.-luth. Nazarethkirchengemeinde eine hölzerne und handwerklich gestaltete Tafel enthüllt, die am Gemeindehaus in Twist angebracht wurde. Sie gibt dem Gemeindehaus den Namen "Lutherhaus".

Der Kirchenvorstand hatte kürzlich über eine Namensfindung für das bisher nicht näher bezeichnete Haus beraten. Schnell war man von der Idee begeistert, mit dem Namen "Lutherhaus" eine Bezeichnung zu verwenden, die im dreifachen Sinne eine besondere Bedeutung hat.

Das ebenfalls zur Kirchengemeinde Twist gehörige Lutherhaus in Rühlerfeld mit einem Gottesdienstraum musste vor einigen Jahren entwidmet werden (wir berichteten). Die von dem Kirchenvorsteher Günter Langer entworfene und von ihm gefertigte hölzerne Tafel, die ehemals am Lutherhaus Rühlerfeld, hing, fand keine weitere Verwendung. Sie wurde nun am neuen Standort im Eingangsbereich des Gemeindehauses angebracht.

Die Namensgebung erinnert nun, so Pastor Jacobs einer Pressemitteilung zufolge in seiner Ansprache, nicht nur an das ehemalige Lutherhaus in Rühlerfeld, sondern auch an den kürzlich verstorbenen Mitarbeiter und Kirchenvorsteher Günter Langer.

"Vor allem aber", so Jacobs weiter, "erinnert der Name an Martin Luther und seine Idee von einer 'ecclesia semper reformanda', also einer stets zu reformierenden und zu erneuernden Kirche, die niemals fertig ist, sondern die Sprache der Menschen von heute spricht und deren Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Fragen ernst- und aufnimmt!"

Der neue Name soll an eine lebendige und zeitgemäße Gemeindearbeit erinnern, die er seiner Nazarethkirchengemeinde Twist weiter wünsche.