Twist. Drei MinT-Mädchen der Oberschule Twist hatten Gelegenheit, sich im Rahmen eines Projekts des Wirtschaftsverbands Emsland über die technischen Berufe im Unternehmen Wavin zu informieren. Dabei stand der Praxisbezug im Vordergrund. So bauten sie unter Anleitung eine Wanduhr aus Kunststoff. Unterstützt wurden die Achtklässlerinnen dabei von drei Auszubildenden im ersten Lehrjahr.

Vom Aufzeichnen auf einer Kunststoff-Verschlusskappe über das Ausschneiden der Werkstücke bis zur Endmontage der Wanduhren mussten die Schülerinnen selbst Hand anlegen. „Es macht Spaß, die Werkstücke zu bearbeiten und zu sehen, was am Ende daraus wird“, sagte MinT-Mädchen Marie. Für sie waren die drei Termine zu je eineinhalb Stunden sehr interessant.

Auch Ausbildungsleiter Thorsten Kriete ist von den MinT-Mädchen angetan. „Sie haben sich sehr geschickt angestellt und sehr genau gearbeitet“, lobte der begleitende Wavin-Mitarbeiter das Engagement. „Wir wollen Mädchen ermutigen, auch eine technische Ausbildung bei uns anzustreben“, sagte er. „Gerade der Fachkräftemangel in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen bietet den jungen Frauen gute Chancen auf einen Job mit Perspektiven.“

Schulleiterin Roswitha Rengers und Helmut Korte, der das Projekt an der Oberschule Twist koordiniert, halten das MinT-Projekt ebenfalls für sinnvoll. „Den Mädchen werden so eine gute Berufsorientierung und weitere Ausbildungsperspektiven geboten“, sagte die Schulleiterin. Mechtild Weßling vom Wirtschaftsverband Emsland freute sich über die große Bereitschaft der MinT-Mädchen, sich über die „klassischen“ Männerberufe zu informieren. „Das MinT-Projekt ist ein wichtiger Baustein zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs“, so Weßling. Finanziert wird das Mint-Projekt von der Agentur für Arbeit, vom Wirtschaftsverband Emsland und von der Bildungsregion Emsland.