Rühlerfeld bekommt an einem Wochenende ein neues Beachvolleyballfeld CC-Editor öffnen

Das neue Beachvolleyballfeld wurde umgehend getestet. Foto: Kirchengemeinde

Twist. Um die 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am Wochenende in Rühlerfeld an der bundesweiten 72-Stunden-Aktion teilgenommen und den Ort gemäß des Mottos der Aktion „ein Stückchen besser gemacht“.