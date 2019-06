Twist. 65 Jahre gemeinsame Lebensgeschichte - darauf blicken Erhard und Gisela Bochnig aus Twist stolz zurück und begingen nun das seltene Fest der Eisernen Hochzeit.

Aliquam qui temporibus est earum. Ipsam eos exercitationem alias. Qui consectetur nulla labore quia sunt qui nostrum. Vero eius suscipit consequatur est quia earum. Ea odio excepturi ex recusandae optio cumque. Vero modi et unde adipisci dolor. Et doloribus non aliquid vero sint. Esse molestias perferendis quod et quos. Rerum sed quaerat sit corporis asperiores.

Tenetur officia et sit nulla fugiat dolorem. Est saepe ea beatae consequatur neque ex. Fugiat excepturi et sint labore.