Wietmarschen/Twist. Die Grunderneuerung der A 31 zwischen Wietmarschen und Twist steht nun bevor. Ab dem 27. Mai sollen die Bauarbeiten beginnen. Dies sorgt für Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen bis August 2020. Kosten der Sanierung: 40 Millionen Euro.

Ab dem 12. Juni soll pro Fahrtrichtung im Baustellenbereich jeweils nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.

Grund hierfür ist der Aufbau einer umfangreichen Verkehrssicherung auf einer Länge von rund elf Kilometern. Im Schutze dieser Verkehrssicherung können dann zunächst vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden, um dann anschließend ab Juli den Autobahnverkehr auf eine Richtungsfahrbahn zu verschwenken und mit den eigentlichen Straßenbauarbeiten zu beginnen, so die Behörde in einer Pressemitteilung. In die Maßnahme integriert ist zudem die Sanierung mehrerer Brückenbauwerke. Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverluste vor allem in den Verkehrsspitzenzeiten sind leider nicht auszuschließen.

Bauarbeiten bis August 2020

Während der gesamten Bauzeit, die unter Berücksichtigung einer Winterpause voraussichtlich bis Ende August 2020 andauern wird, steht im Regelfall nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Da von der Baumaßnahme beide Richtungsfahrbahnen betroffen sind und auch die im Bauabschnitt liegenden Anschlussstellen erneuert werden, ist es erforderlich, die Verkehrsführung im Verlauf des Jahres mehrfach zu verändern.

Baukosten von 40 Millionen Euro

Bei erforderlichen Anschlussstellensperrungen oder zusätzlichen temporären Verkehrseinschränkungen erfolgen rechtzeitig vorher gesonderte Presseinformationen. Die von der Bundesrepublik Deutschland getragenen Baukosten belaufen sich auf insgesamt rund 40 Millionen Euro.

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich.