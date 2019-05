Twist. Im Zuge des laufenden Wahlkampfs hat für CDU-Vertreter aus dem Emsland auch ein Besuch beim Unternehmen Backers Maschinenbau in Twist auf der Agenda gestanden.

Die Familie Backers begrüßte in ihren Geschäftsräumen den Europaabgeordneten Jens Gieseke, den Landratskandidaten Marc-André Burgdorf, die Bürgermeisterkandidatin für die Gemeinde Twist, Petra Lübbers, den Landtagsabgeordnen Bernd-Carsten-Hiebing sowie Vertreterinnen und Vertreter des CDU-Kreis- und Gemeindeverbands. Diese machten sich vor Ort ein Bild von der Familien- und Firmengeschichte und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Twister Unternehmens.

Carmen Backers erläuterte den Besuchern zu Beginn in einer umfassenden Präsentation die Unternehmensgeschichte und gab einen Überblick über die Firmenprodukte und Baugruppen. Backers Maschinenbau hat sich auf die Entwicklung und Produktion moderner Sternsiebmaschinen spezialisiert, die Anwendung in der Entsorgungswirtschaft, der Landwirtschaft und im Straßen- und Tiefbau finden. Die Produkte des weltweit arbeitenden Unternehmens sind fast über den kompletten Globus verteilt im Einsatz. Endmontage und Qualitätssicherung der zum Teil in Eigenfertigung produzierten Maschinen erfolgen ausschließlich am Standort Twist. „Von der Multifunktionalität und Effizienz der Firma konnten sich die Besucher sowohl im Rahmen des Vortrags als auch bei der anschließenden Betriebsbesichtigung ein Bild machen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ausbildungskompetenz steigern

Auf die Frage nach Wünschen an die Politik durch den Europaabgeordneten Gieseke hatte die Familie Backers konkrete Anregungen für die anwesenden Politiker. Es entspann sich eine lebhafte Diskussion, in der sich die Beteiligten einig waren, dass es wichtig sei, beim Thema Steueroasen in Europa einheitlich zu agieren. Der vierspurige Ausbau der E233 sei ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Twist und das Emsland, hier müsse es weitergehen. Ebenso müsse die Infrastruktur generell weiter verbessert werden. Wichtig sei es aber auch, den Erhalt der landwirtschaftlichen Prägung des Emslandes nicht aus dem Blick zu verlieren.

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der sich auch bei der Firma Backers zeigt (besonders im Ausbildungssektor im Bereich Feinwerkmechanik), sei es wichtig, die Ausbildungskompetenz und das Durchhaltevermögen der Schüler zu steigern. Ebenso müsse das Interesse der Jugend an dualer und handwerklicher Ausbildung generell wieder belebt werden.