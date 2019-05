Twist. Das Informationstreffen Inklusion durch Sport wertet Jens Thien, Vorsitzender des SV Grenzland Twist, als ermutigend.

Nach der Ankündigung des Treffens durch den Verein haben sich ein Dutzend Interessenten gemeldet, die bei der Betreuung von Sportangeboten für Menschen mit und ohne Behinderung mitwirken möchten, freut sich Thien. Die Motivation des Vereins sei: „Wir wollen niemanden vom Sport ausschließen.“ Daher soll es Bewegungsangebote für Alle geben.

Hermann Plagge, Projektleiter InduS - Inklusion durch Sport beim Kreissportbund (KSB), stellte vor, was alles möglich ist. Der KSB mit den Partnern Christophoruswerk Lingen, Vitus Meppen und St. Lukas-Heim Papenburg biete den Vereinen fachliche und qualifizierende Unterstützung an. Seit September 2013 arbeiten die Beteiligten daran, ein flächendeckendes Angebot im Emsland zu schaffen. Dahinter stehe der Landkreis Emsland, alle 19 Kommunen im Kreisgebiet und die Sporthilfe Emsland. Für Beratung und Fortbildung der Betreuer stehen vier Anlaufpunkte in Papenburg, Sögel, Meppen und Lingen zur Verfügung.

Spaß an der Bewegung im Vordergrund

Bei allen Aktivitäten soll der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen, sagte Plagge. Wünschenswert sei ein möglichst großes Team von Unterstützern, denn die Arbeit soll nicht zur Belastung werden. Unterstützung durch Information und Beratung komme vom Projekt InduS, sie werde kostenfrei und wohnortnah angeboten.

Zum Projekt gehören Befragungen bei sportinteressierten Menschen mit Behinderungen. Hieraus ergeben sich Ansätze für einen Start, erklärte Plagge anhand der Zahlen. Daraus geht hervor, dass ein offenes Bewegungsangebot für Kinder, dass von Spielen und Spaß geprägt ist, erstrebenswert ist.

Sportivationstag

Plagge riet den Teilnehmern des Informatiostreffens, im Austausch mit anderen Vereinen ein Angebot zu entwickeln. Wer die ganze Bandbreite des inklusiven Sports kennenlernen will, der sollte zum Sportivationstag am 6. Juni nach Papenburg kommen.

Der Projektleiter empfahl, einen kleinen, überschaubaren Anfang zu gestalten. Es sei gut, einen geschützten Raum zu haben, um etwas aufzubauen. Wenn sich der SV Grenzland entschließt, ein solches Angebot zu machen, dann werde der KSB an die ihm mit Adresse bekannten 14 Interessenten eine Einladung zum Schnuppertraining verschicken. Die Kinder dürfen dann gern Freunde mitbringen.

Später könne für ältere Interessenten eine Einbindung in bestehende Angebote infrage kommen, zum Beispiel in Gymnastikgruppen, sagte Plagge. Das gehe natürlich nur in Absprache mit diesen Gruppen und deren Übungsleitern.

Die Voraussetzungen seien gegeben, stellte Jens Thien zum Schluss fest. Jetzt gehe es darum zu überlegen, wie ein Angebot aussehen kann. Eventuell gebe es dann ein erstes Schnuppertraining nach den Sommerferien. Dazu will der Verein noch weitere Unterstützer suchen, die sich beim Vorsitzenden melden sollten, E-Mail: info@grenzland-twist.de. Am 19. Juni, 19 Uhr, soll das nächste Treffen im Vereinsheim des SV Grenzland Twist sein.

Das Projekt InduS

68 Sportvereine im Landkreis Emsland sind inzwischen im Projekt InduS aktiv. Es gibt mehr als 20 Sportarten in 72 inklusiven Sportangeboten, die von mehr als 650 Sportlern genutzt werden. 175 Übungsleiter und Unterstützer engagieren sich beim Projekt InduS ehrenamtlich. Die Projektpartner bieten regelmäßig Fort- und Weiterbildungen an.