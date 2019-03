Twist. An der Oberschule Twist gab es eine Alternative zu den Freitagsdemonstrationen, die Schüler haben sich intensiv mit Umweltfragen auseinandergesetzt.

Der Höhepunkt der Projekttage war ein gut besuchtes und lang geplantes Schulfest, bei dem die erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse den interessierten Eltern und Gästen präsentiert wurden. Von den Lehrerinnen und Lehrern wurden 16 interessante und jahrgangsübergreifende Projekte angeboten. Ganz oben auf der Themenliste der Projekte standen das Recycling und das Upcycling von Rohstoffen und Materialien, die häufig im Alltag im Müll gelandet wären.

Bei einer Arbeitsgruppe stand das Drehen von kleinen Stopp-Motion-Filmen mit nützlichen Tipps und Tricks für den schonenden Umgang mit Ressourcen im Alltag im Mittelpunkt. Kurzerhand wurde die Schulbibliothek zu einem Kinosaal umfunktioniert, sodass diese Kurzfilme in einem passenden Rahmen präsentiert wurden.

Im Gletscherprojekt diskutierten Schüler die Folgen des Klimawandels, um im Rahmen der Praxisphase unterschiedliche Gletscher, als Eisriesen unter dem Gesichtspunkt „Jeder ist anders“ mit großen Styroporblöcken nachzubauen. Im Repair-Café wurden Laptops, Handys oder Fernseher in Einzelteile zerlegt und die Vielfalt des Innenlebens auf einer Holzplatte ausgestellt. Das Projekt „Konsumwahn“ kreierte einen Flyer zur Entsorgung von Alltagsmüll und Elektroschrott.

Bei den Projekttagen durfte eine Auseinandersetzung mit der „Bedrohten Tierwelt“ nicht fehlen. Für den Schulgarten sponsorte der Landkreis Emsland Holzbausätze für Meisennistkästen sowie ein großes Insektenhotel. Untermalt wurden das Programm von Beiträgen des Schulchores, die ihren Gesang mit selbst erstellten Instrumenten aus Müll begleiteten. Die Schule wurde frühlingshaft mit einem Blumenmeer aus Eierkartons dekoriert und gestaltet, sodass es einen stimmungsvollen Rahmen für das Schulfest gab.

Beeindruckend war es für die Kinder und Jugendlichen, die außerschulischen Lernorte zu erleben: das Moormuseum in Hesepe, der Schafstall in Weiteveen im Naturpark Moor, die Entsorgungsfirma Augustin in Meppen und das Wasserwerk in Geeste - Varloh sowie ein hiesiger Landwirt wurden besucht. Ergänzend zu den vielen Projekten der Schüler präsentierte der Kooperationspartner der Schule am See, die Firma bekuplast, wie aus Plastikmüll aus unseren Weltmeeren neue Produkte erstellt werden können.

„Schon seit 2008 beschäftigt sich unsere Schule im Rahmen der Arbeitsgruppe GLL- gesund – leben - lernen –“ mit diesem Themenspektrum“, sagt Schulleiterin Roswitha Rengers. „Auch hier spielt neben Ernährung und Bewegung die Müllvermeidung sowie viele Umweltthemen eine große Rolle. In diesem Jahr haben wir mit der GLL - Gruppe am Klimapreis der Allianz Umweltstiftung teilgenommen.“ Rengers hebt hervor, dass sich Schüler und Lehrer mit Begeisterung an die Sache gemacht haben. Außerdem dankt sie der Elternschaft und dem Förderverein, die sich bereit erklärt haben, die Projektteilnehmer zu versorgen und dem dem Organisationsteam „Schulfest“, das für einen reibungslosen Ablauf sorgte.