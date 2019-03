Twist. Kaputte Straßen und Wege sind Dauerthema in der Gemeinde Twist, die viel Geld für die Unterhaltung ausgibt.

Besonders auffällig ist das Problem im Ortsteil Hebelermeer. Die Hauptverbindungen im Dorf, die Straße Hebelermeer und die Grüntalstraße sind nur in wenigen Abschnitten als vollkommen intakt zu bezeichnen. An der Grüntalstraße warnt ein Schild vor Straßenschäden, die in diesem Bereich trotz einer Reparatur im letzen Jahr nicht vollständig behoben werden konnten. Ansonsten sehen Besucher Risse, tiefe Schlaglöcher und eine wellenartiges Auf- und Ab der Fahrbahn. Die Tempo-30-Beschilderung und die Warnschilder vor Straßenschäden sind nicht notwendig, denn die Fahrer von normalen Pkw werden keine Bodenberührung von Karosserie und Ölwanne riskieren.









Der CDU-Gemeindeverband Twist will das Problem jetzt anders als bisher angehen. Weil die Gemeinde mit einer grundlegenden Erneuerung finanziell überfordert wäre hat die CDU die CDU-Bürgermeisterkandidatin Petra Lübbers, den CDU-Landratskandidaten Marc-André Burgdorf und den Landtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing zu einem Ortstermin eingeladen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Markus Grünefeld hat eine einfache Erklärung für die erheblichen Straßenschäden: den Mooruntergrund.









Bis um 1950 wurden einigermaßen trockene Straßen und Wege in den Siedlungen im Bourtanger Moor angelegt, indem einfach Sand auf die Torfschichten verteilt wurde. Ab den 1920er Jahren erhielten diese Wege eine Auflage aus grobem und darüber feinem Schotter, größere Abschnitte wurden mit Asphalt überzogen. Diese Straßendämme sind ständig in Bewegung. Es sind nicht nur die Fahrzeuge, die für Versackungen sorgen, der niedrige Grundwasserspiegel im trockenen Sommer hat die darunter liegenden Torfschichten stellenweise stark schrumpfen lassen, hat Heinz Menke beobachtet. Risse und Löcher in den Fahrbahnen sind die Folge.









Grünefeld ist sich mit seinen Fraktionskollegen einig, dass man mit dem bisherigen Verfahren, die Löcher aufzufüllen und die Fahrbahn zu flicken, nicht mehr weiter kommt. Die Gemeinde müsse jährlich einen sechsstelligen Betrag allein für die Erneuerung der schlimmsten Stellen aufwenden. Der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Janning schlägt ein Konzept vor, das in einem Mehrjahresprogramm eine systematische Erneuerung möglich macht.









Am Anfang sollte eine Bestandsaufnahme stehen, sagt Grünefeld. Heinz Menke schlägt vor, Prioritäten zu setzen, entsprechend der Bedeutung der Straßen. Damit hätten Hebelermeer und Grüntalstraße Vorrang vor reinen Wirtschaftswegen. Am Beispiel der Straße Adorf machte Dirk Hake deutlich, dass die Ausbauweise in Verbindung mit den entstehenden Kosten genau geprüft werden sollte.

Mit Hake ist sich die Bürgermeisterkandiatin Lübbers einig, dass die Anlieger frühzeitig in die Planung einbezogen werden müssen, denn sie haben ja einen finanziellen Beitrag zu leisten. Als langjähriges Ratsmitglied hat Heinrich Janning erlebt, dass Förderkriterien des Landes für den ländlichen Wegebau die Probleme in Moorgebieten nicht ausreichend berücksichtigen. Dies bestätigte der Landtagsabgeordnete Hiebing. Dennoch lohne es sich, Fördermöglichkeiten zu prüfen und Hilfen zu beantragen. Landratskandidat Burgdorf empfiehlt einen Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden, die dieselben Probleme haben.