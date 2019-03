Twist. Mit Verspätung ist die Brücke über den Rühlermoorschloot in Twist im Zuge der Kreisstraße 202 freigegeben worden.

Fachleute hatten festgestellt, dass sowohl die aus den 1950er Jahre stammende Straßenbrücke, als auch die daneben liegende Radwegebrücke das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hatten. Daher hat sich der Eigentümer, der Landkreis Emsland, entschlossen, beide Bauwerke durch eine neue Brücke zu ersetzen. "Sie ist eine wichtige Verbindung zwischen den Ortschaften Rühlertwist, Adorf und den weiterführenden Landes- und Kreisstraßen", sagte Landrat Reinhard Winter bei der offiziellen Freigabe. Denn die K 202 am Süd-Nord-Kanal verknüpft die Grafschaft Bentheim mit der Gemeinde Twist, der Stadt Haren und der Samtgemeinde Lathen.









Die Kosten belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Dem Kreistag wurde die Zustimmung für diese Investition dadurch erleichtert, dass vom Land aus Mitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) 300 000 Euro Zuschuss gegeben werden, sind sich Winter und der Kreistagsabgeordnete Heiner Reinert (CDU) einig.

Der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing (CDU) sagt, dass der Landkreis sehr von den NGVFG.-Mitteln profitiert. 75 Millionen Euro stellt das Land in diesem Jahr zur Verfügung. Die Kommunen haben viele sanierungsbedürftige Straßen und Brücken. "Das Land kennt die Situation und hilft", betonte Hiebing.

Bürgermeister Ernst Schmitz dankte für die Hilfe von Kreis und Land bei der Instandsetzung der wichtigen Brücke. denn vorallem der Radverkehr spiele hier eine große Rolle. Die alte Rad- und Fußwegbrücke war ein Engpass mit Unfallgefahr. Jetzt stelle sich die Situation deutlich verbessert dar. Der Bürgermeister dankte den Einwohnern, dass sie die Belastungen durch die Brückensperrung und den Umleitungsverkehr mit Geduld ertragen haben.

Die Breite der Fahrbahn wurde wie bisher mit 7,20 m angelegt. Der neue Radweg ist durch ein 15 cm hohes Schrammbord von der Fahrbahn getrennt mit einer Breite von 2,50 Metern ausgeführt. Höhere Gelände sollen Radfahrer und Fußgänger besser schützen. Damit entspricht das Bauwerk heutiger Sicherheitsanforderungen.

Verzögerung

Beim Baustart Anfang September wurde eine Vollendung der neuen Brücke zum Jahreswechsel in Aussicht gestellt. Wie Detlev Thieke vom Fachbereich Straßenbau erläuterte, war die Brücke zwar termingerecht fertig, aber witterungsbedingt konnte die Asphaltdeckschicht nicht wie geplant aufgebracht werden.



Sowohl der Landkreis Emsland, als auch die Gemeinde Twist werden in den nächsten Jahren weitere Brücken erneuern müssen, wissen Schmitz und Winter. Viele jahrzehntealte Bauwerke sind nicht für die heutigen Belastungen ausgelegt, was Alterungsprozesse beschleunigt, erklärt Thieke. In Twist ist die Emsmoorbrücke das nächste große Vorhaben. Hier hat die Gemeinde Zuschussanträge gestellt, sagt Kämmerer Werner Reiners.