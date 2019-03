Twist. Im vergangenen Jahr sind in Twist insgesamt 347 Sportabzeichen vergeben worden.

Zur Verleihung der Urkunden begrüßte Stützpunktleiterin Beate Reinert den Vertreter des Kreissportbundes Rüdiger Smorra und viele Bewerber. Ein besonderer Dank ging an die Sportabzeichenabnehmer in Twist, die sich regelmäßig ab Mai donnerstags auf dem Sportplatz zur Abnahme bereit halten.

Smorra informierte über Neuerungen beim Sportabzeichen und über statistische Zahlen aus dem Emsland. In Twist wurden demnach 347 Sportabzeichen (2017: 251) abgelegt. Davon entfielen 139 auf die Oberschule am See, 70 auf die Marienschule, 57 auf die Franziskusschule, 12 auf die Christophorusschule und 7 auf die Ansgarschule. Bei der Abnahme außerhalb der Schulen wurden 25 Jugendsportabzeichen und 37 Erwachsenensportabzeichen erreicht.

Theresa Backers, Maria und Gaby Lüken haben im Erwachsenenbereich zum 5. Mal das Abzeichen abgelegt. Sabine Deters (10) und Elke Vedder (20) sind ebenfalls schon länger dabei. Besondere Ehrengaben erhielten Renate Grönniger für das 30. Sportabzeichen und Helga und Heinz Deters für das 40. Sportabzeichen.

Erfreulich soei die Zahl der Erstbewerber, hieß es. Wladi Flor, Heimke Schmitz, Dominique Rumpke, Björn und Ramona Kohn, Frank Wilken und Sarah Koers waren zum ersten Mal erfolgreich. Das Familienabzeichen erreichten Björn, Ramona, Jan und Lars Kohn, Nicole, Tim und Enya Vehring-Lünnemann, Frank, Katja und Lotta Wilken, Kerstin, Eva und Lena Ahlers-Reuvers, Theresa, Maria und Pierre Backers, Martin, Elke und Amelie Vedder sowie Klaus, Rita und Stefanie Kinast.

Für die Saison 2019 freuen sich die Abnehmer auf viele Bewerber. Die Abnahme findet donnerstags um 18 Uhr auf dem Sportplatz der Ansgarschule und mittwochs um 17 Uhr auf dem Sportplatz bei der Oberschule statt. Sie beginnt am 2. Mai und endet am 19. September außerhalb der Ferien und Feiertage.