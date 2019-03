Twist. Emsland „Kommt, alles ist bereit!“Mit dem Bibelzitat des Festmahls aus Lukas 14 waren nicht nur die Frauen der emsländischen Kirchengemeinden eingeladen zum Weltgebetstag in Twist.

Die Gottesdienste, die zumeist ökumenisch in den einzelnen Regionen gestaltet wurden, waren nach Aussagen der Organisationsteams gut besucht. Das diesjährige Thema führte inhaltlich nach Slowenien. Dort hatten Frauen den Gottesdienstentwurf vorbereitet und in über 120 Länder verschickt. Das Mottowort wirbt besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag.

Rechte von Frauen und Mädchen

Seit mehr als 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Die bunten ökumenischen Gottesdienste mit Liedern, Anspielen, Gebeten und einem anschließenden gemütlichen Miteinander sind seit Jahren Höhepunkte der ökumenischen Gemeindebewegung. Gemeinsam setzten viele evangelische und katholische Frauenkreise am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz.

60 Prozent katholisch

Hintergrund: Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohnern sind 60 Prozent katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der im Jahr 2015 Tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.