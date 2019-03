Möglichkeiten und Grenzen in Twist

Twist. Die Müllsammelaktion in Rühlermoor und Rühlerfeld zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der Initiative Dorfgepräch auf.

Es ist wie erhofft gelungen, die Dorfbewohner zum aktiven Einsatz für Verbesserungen zu motivieren. Die zeigt sich nicht allein beim Aufräumen, sondern auch an der inzwischen in Gründung befindlichen Genossenschaft für den Bau eines Dorfladens und an Vorschlägen, die der Gemeinderat und die Verwaltung in Twist aufgreifen.

Aber es zeigen sich auch Grenzen für die Aktiven beim Dorfgespräch. Die großen Probleme, wie der fehlende Radweg an der Hauptdurchgangsstraße, der Landesstraße 47, können nur mit Hilfe der Gemeinde, des Landkreises und beim genannten Beispiel des Landes gelöst werden. Immerhin kann das Dorfgespräch die Probleme immer wieder benennen und eine Behebung anmahnen.

Immerhin sind die Arbeitskreise des Dorfgesprächs bei der Gemeinde und beim Landkreis als Partner ernst genommen. Denn für viele Anliegen gibt es von dieser Seite Unterstützung. Daher ist den Beteiligten am Dorfgespräch Geduld zu empfehlen. Denn mit Rückhalt auf Gemeinde- und Kreisebene lassen sich auch große Wünsche, wie der Radweg an der L 47 längerfristig lösen.