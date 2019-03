Twist. Es hörte einfach nicht auf zu regnen, aber das war nicht nur den Wagenbauern egal, sondern auch den Zuschauern am Wegesrand. Sie statteten sich mit Regenjacke, Schirm sowie festen Schuhen aus und verfolgten am Sonntag über eine Stunde lang den Karnevalsumzug in Schöninghsdorf.

Um 14 Uhr rum setzte sich der Tross in Schöninghsdorf Süd in Bewegung, um den Schaulustigen in der Dorfmitte ihre aufwendig gestalteten Wagen und bunten Kostüme zu zeigen. Motivwagen, Spielmannszüge und Fußtruppen bahnten sich den Weg, begleitet von dröhnender Musik und vielen „Helau“-Rufen.

Gute Laune

Als Karnevalshochburg ist das mittlere Emsland gerade nicht bekannt. Selbst in Meppen blickt der ein oder andere kritisch nach Schöninghsdorf, denn Karneval ist nicht Jedermanns Sache. Doch für einige ist es eine Passion. Schon eine Stunde vorher stehen Karnevalsfans überall verteilt in Schöninghsdorf an der Straße. Die ersten gönnen sich eine Bratwurst, „vor vier kein Bier“ zählt an diesem Sonntag nicht und überall hört man Sätze wie: „Regen hatten wir eigentlich noch nie, aber dagegen kann man sich ja anziehen“ oder „Sobald der Umzug in die Dorfmitte einfuhr, hörte es eigentlich auf zu regnen“.

40 Motivwagen

40 Motivwagen und fast 50 Fußtruppen, Vereinswagen und Tanztruppen trotzten dem Nieselregen, setzten ihr schönstes Lächeln auf und riefen den Zuschauern „Helau“ entgegen. Wie jedes Jahr zeigte sich: Jede Truppe hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, und einige saßen wochenlang an ihren Kostümen. Aufwendig gestaltete Schmetterlinge beeindruckten genauso wie die Jägerschaft, Knast-Insassen oder Pommes und Ketchup.

Dass die Abholung der gelben Säcke in den letzten Wochen nicht so lief, wie es Remondis eigentlich geplant hatte, nahm eine Truppe zum Anlass, um dem „Gelben Sack“ eine eigene Plattform zu geben. Fans von Jahrmarkt-Besuchen konnten sich an einem Wagen erfreuen, der nicht nur durch originelle Kostüme bestach, sondern durch viele kleine Highlights.

Wetterfestes Make-up

Wetterfestes Make-up ließ vor allem die originell verkleideten Fußtruppen-Mädels nicht im Stich. Hexen, Zauberer, Gestalten aus 1001er Nacht, Jägerinnen, Prinzessinnen und sogar der Hochadel gaben sich die Ehre. Und wer zwischen Kamelle und Kostüm noch einen Blick auf die Traktoren warf, der erkannte direkt: Jedes Gefährt wurde vorher fein säuberlich zurechtgemacht, wenn nicht sogar poliert. Wie jedes Jahr waren es die kleinen Highlights, die den alljährlichen Umzug zu etwas Besonderem machen. Wenn ein Pirat plötzlich vom Wagen herunterspringt und zum kleinen weinenden Kind läuft, das irgendwie nicht so viel Kamelle wie seine Freunde ergatterte, nur um ihm zwei extra Packungen Popcorn in die Hand zu drücken. Oder wenn sich alte Freunde durch die Sonnenbrille wiedererkennen und aus dem Grinsen und Drücken nicht mehr herauskommen. Nicht zu vergessen die kleinen Truppen, die sich immer wieder an Karneval an der siebten Laterne in der Kurve treffen. „Hier stoaht wie immer“ heißt es und plötzlich feiern Freunde, Nachbarn und alte Arbeitskollegen wieder zusammen und gemeinsam die fünfte Jahreszeit.