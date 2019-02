Twist. Die CDU-Bürgermeisterkandidatin Petra Lübbers hat die Einladung der SPD-Twist zur Diskussion angenommen.

Die SPD-Twist hat sich bislang vergeblich auf Kandidatensuche für die Wahl am 26. Mai begeben. Die bislang einzige Kandidatin, Petra Lübbers, hatte verkündet, offen für Gespräche mit allen im Rat vertretenen politischen Richtungen zu sein. Daher hatte der SPD-Ortsvereinsvorstand zu einer öffentlichen Diskussion mit der CDU-Politikerin eingeladen.

Die 51-jährige Diplom-Verwaltungswirtin stellte sich vor, wobei an den Fragen aus der Runde deutlich wurde, dass die berufliche Erfahrung aus der Arbeit für die Bundeswehr, die Stadtverwaltung Diepholz und aktuell als stellvertretenden Fachbereichsleiterin beim Landkreis Emsland ebenso Anerkennung findet, wie die als examinierten Krankenschwester. Vor dem Hintergrund ihrer politischen Erfahrung im Ortsrat Holthausen und im CDU-Stadtverband Lingen betonte sie, dass es wichtig sei, an Verständigung über Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus zu arbeiten und an der Sache orientiert Lösungen zu finden. Ein christliches Menschenbild nannte Lübbers als Grundlage ihrer politischen Arbeit.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Rudi Gaidosch wies auf den Schuldenstand der Gemeinde von 6,3 Millionen Euro hin. Diese Schulden seien abzubauen, allerdings müssten dennoch notwendige Investitionen getätigt, werden. Lübbers sprach sich dafür aus, der Behebung der Strukturschwächen Vorrang einzuräumen. Sie nannte die Datennetze, den Straßen- und Wegebau. Landwirtschaft und Gewerbe brauchen eine leistungsfähige Datenübermittlung, ebenso das Gesundheitswesen. Denn wo Ärzte fehlen könne dies teilweise durch Telemedizin ausgeglichen werden. Man müsse auch parteiübergreifend darüber reden, auf welche Investitionen vorläufig verzichtet werden kann.

Aus der Gesprächsrunde heraus wurde die unzureichende ärztliche Versorgung angesprochen. Die Gemeinde könne an attraktiven Bedingungen für Ärzte arbeiten, ist sich Lübbers mit Gaidosch einig. Sie sieht ebenso höhere politische Ebenen gefordert. Die Menschen im Ort "am Rande der Republik" haben das gleiche Recht auf Teilhabe über eine gute Infrastruktur und auf eine angemessene ärztliche Versorgung wie andere Bürger auch.

Das Stichwort Teilhabe brachte in der Diskussion weitere Beispiele. Die Gemeinde hat bereits einen Großteil der Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, jetzt wird ein weiterer Ausbau des Angebots gewünscht. Als Unzureichend wurde die Nahversorgung in vielen Ortsbereichen beschrieben, obwohl Dorfläden Lücken im Angebot schließen. Lob gab es für das Projekt „Werbepylonen Twist“. Mit diesen Informationstafeln wird für Betriebe und Einrichtungen in der Gemeinde geworben.

Lübbers möchte das "Wir-Gefühl" in der Gemeinde stärken und auf dem großen ehrenamtlichen Engagement aufbauen. Sie sieht darin die Chance, die Twist attraktiver zu machen. Vorgeschlagen wurde, die für junge Menschen vorteilhaften Seiten herauszustellen. Gaidosch wies auf den hohen Versorgungsgrad mit Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen hin, auf familienfreundliche Wohnangebote und auf gut ausgestattete Schulen.

Gast der Runde war Vanessa Gattung, die sich bei der SPD-Emsland um die Kandidatur als Landrätin bewirbt. Sie lobte den hohen Frauenanteil in der SPD Twist und dass zwei von vier Ratsmandaten mit Frauen besetzt sind. Ein Anliegen, dass sie mit ihrer Bewerbung verbindet ist es, Gruppen, die bislang in der Politik unterrepräsentiert sind, stärker zu beteiligen. Dies betreffe Frauen, aber auch junge Leute. Mit Lübbers ist sich Gattung einig, dass das Projekt Mitmischer zur Beteiligung der Jugend an der Gemeindepolitik, der richtige Ansatz ist.