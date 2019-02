Twist. Die Freiwillige Feuerwehr Schöninghsdorf ist im vergangenen Jahr zu 49 Einsätzen mit 814 Einsatzstunden alarmiert worden. Das berichtete Ortsbrandmeister Helmut Grommel während der Jahresversammlung.

Mit 29 Einsätzen (davon elf Moor- und Freiflächenbrände) fiel der Anteil an Brandeinsätzen deutlich höher aus als in den Jahren zuvor. Feuerwehrtechnische Ausbildung in Theorie und Praxis, Dienstsport oder die Ausbildung in Erster Hilfe füllten die 45 Dienstabende. Hierbei wurden insgesamt 1510 Dienststunden geleistet, um sich auf die unterschiedlichen Einsätze vorzubereiten.

Zusätzlich nahmen 38 Mitglieder an Lehrgängen auf Kreisebene und an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz teil. Zusammen mit den zusätzlich aufgebrachten Stunden, für die sonstigen Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, der Brandschutzerziehung und dem vorbeugenden Brandschutz ergibt sich die Summe von 4667 ehrenamtlich geleisteten Stunden für 2018.

Jugendfeuerwehrwartin Sylvana Grommel berichtete von den sechs Mädchen und neun Jungen der Jugendfeuerwehr Schöninghsdorf, die an 42 Dienstabenden 926 Stunden im Bereich der Feuerwehrtechnischen Ausbildung sowie der allgemeinen Jugendarbeit geleistet haben. Sieben Mitglieder legten zudem erfolgreich die Prüfung zur Jugendflamme 2 ab.

Lob des Bürgermeisters

Bürgermeister Ernst Schmitz lobte die hohe Einsatzbereitschaft und bedankte sich für die geleistete Arbeit. Weiterhin würdigte er die Jugendarbeit und damit verbundene Nachwuchsförderung. Er berichtete über den Stand des geplanten Neubaus des Feuerwehrhauses sowie weitere Planungen im Zusammenhang mit dem 2016 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan wie zum Beispiel die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20.

Nach den Grußworten von Brandabschnittsleiter Wolfgang Veltrup und Gemeindebrandmeister Andreas Gödeker beförderte Ortsbrandmeister Helmut Grommel einige Mitglieder. Markus Gebben und Kevin Grommel wurden in die Einsatzabteilung aufgenommen und zum Feuerwehrmann befördert. Steffen Faske zum Oberfeuerwehrmann befördert.