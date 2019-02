Twist. Fans des Folk in seiner irischen Spielart kommen am Freitag, 22. Februar, im Heimathaus Twist auf ihre Kosten: Zu Gast sind dann The Cannons.

Kopf des Familientrios ist Vater Sean Cannon, der als langjähriges Mitglied der legendären Dubliners Weltruhm erlangt hat. Auch heute unterstützt er die inzwischen als The Dublin Legends tourende Combo noch. In den Zwischenzeiten musiziert er aber mit seinen beiden Söhnen James und Robert als The Cannons.

Ihr Bühnenprogramm ist vor allem geprägt durch die Neuinterpretationen von alten Balladen des Celtic Folk sowie Stücken von Bob Dylan und Johnny Cash – hier und da ergänzt durch Eigenkompositionen. „In diesem Repertoire finden sich alle drei perfekt wieder und können ihre musikalischen Stärken und charakterlichen Eigenarten ausspielen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sie alle sind mit ausdrucksstarken, aber durchaus unterschiedlichen Stimmen gesegnet, die überdies noch großartig miteinander harmonieren.“ Gemeinsam mit klassischen Folkinstrumenten wie Mandola und Gitarre präsentieren sie so nahezu alle Facetten des Genres.

Interaktion mit dem Publikum

Während Vater Sean und James die Stimmungsmacher sind, ist Robert der Mann für die ruhigen und melancholischen Momente. Aus der Melancholie geholt werden die Zuschauer dann im nächsten Moment von den launigen Anmoderationen des Altmeisters, der bei Shows in Deutschland gerne seine Deutschkenntnisse zum Besten gibt „und so ein herrlich sympathisches Denglisch spricht“.

Sean Cannon selbst kennt die großen Bühnen dieser Welt, viel lieber spielt er aber in kleinen Clubs, in denen er mit seinem Publikum interagieren kann. Dafür ist das Heimathaus Twist prädestiniert, in dem The Cannons am 22. Februar ab 20 Uhr auf der Bühne stehen werden. Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 059362382 sowie auf www.heimathaus-twist.com.