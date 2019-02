Twist. „Musik verbindet“ finden die Mitglieder der Blaskapelle Twist. Seit über 50 Jahren treffen sich die Spieler, um zusammen zu musizieren.

„Ein Orchester zu leiten ist nicht einfach“, sagt Günter Untiedt. Er ist Dirigent in der Blaskapelle. Seit 33 Jahren hält er den Taktstock, „und hat noch immer eine Menge Spaß dabei.“ Der Grund: „Unsere Kapelle ist bunt durchmischt vom 11-Jährigen bis zum bald 69-Jährigen, von Experten bis zu neuen Mitgliedern ohne musikalische Erfahrung“, erzählt der gebürtige Twister. Auch wenn das Leben ihn ins Nachbardorf nach Schöninghsdorf verschlug, so blieb er der Twister Blaskapelle treu. Ähnlich erging es vielen seiner Kollegen. „Auch das macht einen guten Mix aus“, weiß Untiedt.

Weit über 30 Musiker gehören dem Verein an. Mit Trompeten, Saxofonen, Querflöten, Tenorhörnern, Klarinetten, Posaunen und Pauken sorgt das Orchester bereits seit einem halben Jahrhundert für das musikalische Rahmenprogramm auf Schützenfesten, kirchlichen Feiern, Weihnachtsfeiern und vielen weiteren Veranstaltungen. Nicht nur in Twist, sondern im gesamten Emsland und weit darüber hinaus. So hatte die Blaskapelle im vergangenen November die Amtseinführung von Pastor Ulrich Hirndorf als neuer evangelischer Studienleiter im Kloster Frenswegen begleitet. Erst im vergangenen Herbst hatte der Verein zudem sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Programm gefeiert. Neben zahlreichen Schützenvereinsvertretern und Kommunalpolitikern waren auch weit über 90 ehemalige Mitglieder dazu eingeladen. Einer davon war Dennis Niemeyer. „Das hat mir so gut gefallen, da bin ich wieder angefangen“, erzählt er. Einst hatte er aufgehört, da Beruf, Familie und Kapelle nicht mehr zeitlich miteinander vereinbar waren. Nun aber ist er zurückgekehrt, mitsamt seines 11-jährigen Sohnes. Denn auch der möchte musizieren und in die Fußstapfen seines Vaters treten. „Das freut uns besonders“, sagt auch Dirigent Untiedt. Er setzt auf die Jugend, auch wenn es nicht immer einfach ist, neue Spieler für die Musik zu begeistern. „Das klappt nur, wenn auch die Eltern dahinterstehen“, weiß er aus Erfahrung. So manche Aktion hatten der Kapellmeister und seine musikalischen Mitstreiter bereits durchgeführt, um junge Menschen für das Hobby zu begeistern. Veranstaltung in Schulen, Tage der offenen Tür im Verein, aber auch Aktionen auf dem Kinderschützenfest in Twist. Dort durften Jungen und Mädchen die Instrumente testen, wurden anschließend eingeladen zum Übungstreffen. „Am Anfang ist die Euphorie groß, doch die legt sich leider oftmals zu schnell“, musste der 53-Jährige feststellen. Umso mehr freut es ihn, wenn dann doch junge Menschen dabei bleiben und ihr Instrument zu beherrschen lernen.





Das geht nicht ohne intensives Training. Geprobt wird einmal wöchentlich im Proberaum an der Reithalle in Twist. Dabei nehmen die alten Hasen genauso teil wie neue Musikanten, die bisher noch gar kein Instrument beherrschen und auch im Notenlesen nicht geübt sind. Allein der Gemeinschaftsgedanke zählt und zudem „schauen sich die neuen vieles von den geübten Musikanten ab“, meint der Orchesterchef. Dabei reicht es aber nicht, lediglich im Proberaum zu üben. „Auch Zuhause sollte fortlaufend trainiert werden, um das Instrument besser zu beherrschen.“ Zudem bietet der Verein einzelne Übungsgruppen für die jeweiligen Schüler.

Klingt zunächst nach viel Arbeit. „Zum einen macht es aber unheimlich Spaß, in einer großen Gruppe gemeinsam zu musizieren, zum anderen ist der Applaus des Publikums am Ende eines Liedes oder Konzertes die wohltuende Ernte“, weiß Dennis Niemeyer aus eigenen Erfahrung.

Damit der Applaus nicht ausbleibt, üben die Musiker stets neue Lieder ein. Ob Volksmusik, alte Schlager oder Hits aus heutiger Zeit, über ein breites Repertoire verfügen die Twister und bringen auch so tolle Stimmung bei so manchem Fest.

Welches Lied neu eingeübt wird, entscheidet dabei die gesamte Truppe. „Es kommt häufig vor, dass Mitspieler mit einem aktuellen Hit kommen und diesen Spielen lernen möchten“, erzählt Untiedt. Das Einüben kann schon einige Proben dauern. „Doch klappt es, freuen sich alle umso mehr.“

Weil die Gruppe so aktiv ist, wurde der Verein im Januar von der Gemeinde Twist für langjähriges ehrenamtliches Engagement in der musikalischen Kulturarbeit ausgezeichnet. Die Vereinsvorsitzende Monika Ammoser-Keuter durfte die Auszeichnung entgegennehmen. „Eine tolle Bestätigung unserer Arbeit“, wie sie bei der Ehrung sagte. Gelobt wurde dabei vor allem der Gemeinschaftsgedanke. So führt der Verein neben den musikalischen Anlässen Tagesfahrten oder Mehrtagesfahrten durch und organisiert weitere Veranstaltungen im gesamten Jahr.





Für die Zukunft hofft Dirigent Untiedt auf viele neue Musiker in Reihen der Blaskapelle. Kosten entstehen für die Eltern zunächst nicht, wie er sagt. Erst könnte auf Leihinstrumenten geprobt werden. Später aber ist ein eigenes Instrument unabdingbar. Dabei berät Untiedt und schaut sich die Geräte selbst an. Denn nicht allein der Spieler ist für gute Töne zuständig, auch das Instrument trägt seinen Teil bei. „Der Rest ist etwas Taktgefühl und vor allem Lust an der Musik“, sagt der Twister und lädt alle ein, im Verein mitzumachen. Infos gibt es unter Tel. 05936 923828 oder per E-Mail an bkt1968@t-online.de.